Памфилова отказалась извиняться перед Жириновским

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отказалась извиняться перед лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Он потребовал отставки Памфиловой из-за игнорирования ЦИК жалоб ЛДПР о нарушениях во время летней предвыборной кампании.



Жириновский призвал главу Центризбиркома уйти в отставку. Памфилова отказалась и объяснила активность либерал-демократа «психоэмоциональным нервным срывом», передает «Политика Сегодня».

Кроме того, Жириновский возмутился, что глава ЦИК не удостоила его личным визитом, как это делали все предшественники Памфиловой.

«Я не обслуга на дому. Никого не обслуживаю», — добавила Памфилова.

Ранее Жириновский предложил сажать в тюрьму на 5 лет за оскорбление властей.

