Дебиторскую задолженность «ТК «Олимп» выставили на торги за 46 млн рублей

Дебиторская задолженность ООО «Торговый комплекс «Олимп» выставлена на торги за 45,8 млн рублей. Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Лот представляет собой дебиторскую задолженность «Олимпа» различным компаниям, которая в сумме составляет 50,9 млн рублей, сказано в сообщении.

Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября по 31 августа. Аукцион будет проводится в Межрегиональной электронной торговой системе.

Ранее дебиторская задолженность ООО «Торговый комплекс «Олимп» уже выставлялась на продажу за эту же сумму, однако торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

Напомним, что бизнес-империя «Олимп» экс-депутата Казгордумы Ильгиза Минкина обанкротилась из-за невыплаченных Сбербанку валютных кредитов. Торгово-гостиничный комплекс «Олимп»в Казани приобрела за 538 млн рублей аффилированная с «Унистроем» компания «АИ Менеджмент». Другой претендент на покупку объекта — ООО «Омега» — недоволен итогами торгов и оспаривает сделку в арбитраже.