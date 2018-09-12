В Transparency International признали Россию страной, не борющейся с коррупцией

Международная антикоррупционная организация Transparency International причислила Россию к странам, в которых не принимают достаточных мер для борьбы с подкупом иностранных должностных лиц.

Помимо России в список попали Япония, Южная Корея, Испания, Мексика, Бельгия, Китай, Турция и другие страны. Отмечается, что в России недостаточно налажено взаимодействие между госструктурами, занимающимися расследованием коррупции, передают «Ведомости» со ссылкой на доклад организации.

«О масштабах коррупции мы можем судить лишь по преследованию российских компаний за рубежом, например по истории со взяткой МТС в Узбекистане дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой», — добавил юрист российского представительства организации Григорий Машанов.

Ранее Кабмин РТ утвердил концепцию антикоррупционной пропаганды в Татарстане до 2030 года.