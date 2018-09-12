Жители Ижевска обратились к Бречалову с требованием убрать «грязную» рекламу роллов

В Ижевске активисты обратились к властям Удмуртии из-за сомнительной рекламы доставки роллов, появившейся в городе. Ее появление активно обсуждалось в соцсетях.

Составленная петиция адресована главе республики Александру Бречалову, а также правительству УР, региональному Минкульту и управлению ФАС.

Автор петиции указывает на рекламный щит в Ижевске, использующий неоднозначную верстку в слогане «Хочешь похудеть?!».

Роллы доставляются из сети ресторанов Pasta ООО «Николаев Групп». Компанию контролирует известный в Ижевске предприниматель Константин Николаев, заседавший одно время в гордуме.

«Один вопрос к рекламщикам и руководителям Pasta Hut: а у вас на кухне так же грязно, как в рекламе?» — задается вопросом автор петиции.

Пока под обращением подписались всего 53 человека.