Жители Ижевска обратились к Бречалову с требованием убрать «грязную» рекламу роллов
В Ижевске активисты обратились к властям Удмуртии из-за сомнительной рекламы доставки роллов, появившейся в городе. Ее появление активно обсуждалось в соцсетях.
Составленная петиция адресована главе республики Александру Бречалову, а также правительству УР, региональному Минкульту и управлению ФАС.
Автор петиции указывает на рекламный щит в Ижевске, использующий неоднозначную верстку в слогане «Хочешь похудеть?!».
Роллы доставляются из сети ресторанов Pasta ООО «Николаев Групп». Компанию контролирует известный в Ижевске предприниматель Константин Николаев, заседавший одно время в гордуме.
«Один вопрос к рекламщикам и руководителям Pasta Hut: а у вас на кухне так же грязно, как в рекламе?» — задается вопросом автор петиции.
Пока под обращением подписались всего 53 человека.Общество Удмуртия
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