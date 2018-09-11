Башкирская шахматистка Камила Байбурина выступит в Суперфинале Кубка России

В Анапе завершился XIV Всероссийский детско-юношеский турнир «Анапа-2018» — этап Кубка России 2018 года по шахматам.



Камила Байбурина, представляющая шахматный клуб «Толпар» из Башкортостана, отлично провела весь турнир, одержала в 9 партиях 8 побед и в итоге уверенно заняла первое место, сообщили в Федерации шахмат РБ.

Очередной этап Кубка России собрал на Черноморском побережье 16 сильнейших шахматисток страны в возрасте до 15 лет.

По итогам результатов выступлений во всех всероссийских этапах, в которых Камила не опускалась ниже второго места, она завоевала право выступать в финале Кубка России среди девушек.