В Великобритании разработали электрическое летающее такси

В Великобритании разработали электрическое летающее такси с вертикальным взлетом и посадкой.

Протестированный образец может перевозить от двух до четырех пассажиров на расстояние до 150 км, передает ТАСС. Максимальная скорость летательного аппарата достигает 300 км/ч.

Устройство было разработано аэрокосмической компанией Vertical Aerospace, основанной Стивеном Фитцпатриком. В будущем компания намерена разработать беспилотные модели с дальностью полета до 800 км.

Отмечается, что такси может появиться в ближайшие четыре года после получения соответствующих сертификатов безопасности. Аппарат и позволит разгрузить местные аэропорты и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Напомним, к чемпионату мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019 в Казани планируют запустить беспилотное такси. Сейчас оно тестируется в Иннополисе.

