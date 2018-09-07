Ксения Лукичева запустила в Казани новое издание «Площадь свободы»

Экс-главред AdMe.ru и бывший креативный директор портала ivi.ru Ксения Лукичева запустила в Казани новое издание «Площадь свободы». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Сейчас на странице сайта размещено 14 материалов, среди которых текст об исламском феминизме, инструкция, как организовать свои похороны, и рассказы жителей Свияжска под заголовком «Легко ли жить среди толпы туристов».

В меню сайта доступно 14 рубрик. В частности «Мрак», «Хорошее», «Искусство», «Деньги», «Права» и другое. Также указано, что редакция издания находится в Казани.



Ранее «Реальное время» писало, что Hearst Shkulev Меdia и Ксения Лукичева перезапустят портал 116.ru.