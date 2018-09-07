«Газпром» намерен построить в Башкирии первый в РФ комплекс по переработке газа в олефины

«Газпром» планирует построить в Башкирии комплекс по переработке газа в олефины, который доьлжен стать первым в России. ООО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) уже приступило к разработке технико-экономического обоснования проекта.

«Такой комплекс по переработке газа станет первым в России и может послужить пилотным проектом с последующим широким внедрением в отечественную газохимическую промышленность», — приводит «Интерфакс» слова гендиректора ГНС Айрата Каримова.

Он пояснил, что в основе технологического процесса — производство метанола из природного газа, дальнейший передел метанола в олефины (этилен и пропилен) и последующий выпуск полимерной продукции.

Каримова подчеркнул, что комплекс должен перерабатывать в год 2,5 млрд кубометров газа. Это позволит выпускать дополнительно 416 тыс. тонн полиэтилена и 617 тыс. тонн полипропилена.