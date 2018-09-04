Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 4 километра

Длина самой большой пробки в Казани за сегодня составила 4 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован на улице Рихарда Зорге и Гвардейской, от улицы Братьев Касимовых до улицы Аделя Кутуя. Пробка продержалась 1 час 40 минут.



При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла) и улица Декабристов из центра (5 баллов).



Напомним, что 1 сентября на трассе около Казани образовалась большая пробка из-за ремонтных работ.