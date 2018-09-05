Новый министр спорта Ульяновской области увольняется — СМИ

Министр спорта Ульяновской области Назир Шамсутдинов решил уйти в отставку. Пробыв на должности чуть более двух месяцев чиновник написал заявление об уходе.

Кроме того, правительство сняло с должности замминистра спорта Олега Калмыкова, передает «Улпресса». Сейчас он находится в рабочей командировке в Нижнем Новгороде.

«Моя судьба в руках губернатора», — прокомментировал информацию сам чиновник.

Напомним, что губернатор области Сергей Морозов предложил Шамсутдинову возглавить министерство спорта области в конце июня. До этого чиновник занимал кресло вице-президента региональной федерации борьбы.

В этом году в региональном Минспорта происходят постоянные перестановки. Шамсутдинов участвовал в конкурсе на должность министра, но снял свою кандидатуру. Выиграла конкурс замминистра Наталья Пряникова, но в должность так и не вступила. Кресло министра в ноябре прошлого года занял Владимир Лазарев, но в июне его покинул.