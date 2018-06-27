Морозов предложил борцу Назиру Шамсутдинову стать министром спорта Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил вице-президенту региональной федерации борьбы Назиру Шамсутдинову возглавить местное Министерство спорта.

На встрече с руководителями Олимпийского совета и совета губернатора по спорту глава региона также предложил кандидатуру замминистра. Морозов считает, что этот пост стоит занять президенту Олимпийского совета Ульяновской области Олегу Калмыкову, передает пресс-служба регионального правительства.

Экс-глава Минспорта Сергей Кузьмин станет советником губернатора и будет участвовать в разработке стратегии корпорации развития физкультуры и спорта, а также будет отвечать за организацию и проведение крупных мероприятий. Создаваемая корпорация развития спорта займется привлечением инвестиций, развитием инфраструктуры, которая, по мнению губернатора, используется недостаточно эффективно.

Напомним, Назир Шамсутдинов заявлялся на конкурс на должность главы спортивного ведомства, но позже снял свою кандидатуру. Выиграла конкурс замминистра Наталья Пряникова, но в должность так и не вступила. Кресло министра в ноябре прошлого года занял Владимир Лазарев, но в июне его покинул.