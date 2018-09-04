Пять человек пострадали в результате пожара в центре Москвы

По меньшей мере пять человек пострадали в результате возгорания в доме на Тверской улице. Об этом сообщили в центре экстренной медицинской помощи.

«После пожара госпитализированы пятеро пострадавших, в их числе двое детей и пожилая женщина — хозяйка квартиры, где произошел пожар» — рассказал собеседник ТАСС.

Сейчас пожар ликвидирован, его общая площадь составила 20 кв. м. Сам дом повреждений не получил.



По словам, старшего помощника руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания.

В конце августа пожар произошел в здании Центробанка РФ в центре Москвы.