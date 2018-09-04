На «Ижметмаше» сократили 700 человек

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин рассказал о сокращении 700 сотрудников ижевского завода «Ижметмаш», собственником которого является «Татнефть». Чиновник отметил, что увольнения лучше закрытия всего предприятия.

«Во-первых, все равно я считаю, что это позитивно для сотрудников предприятия — вместо сокращения в феврале благодаря работе главы республики, его договоренности с ПАО «Татнефть», мы этот срок перенесли практически на полгода. За эти полгода мы смогли показать «Татнефти» то, что завод конкурентоспособен», — сказал Свинин.

По его словам, необходимые мероприятия по поиску новых инвесторов и заказов для предприятия правительство провело, сейчас ожидается финальное решение собственника. Первый зампред правительства УР выразил надежду, что решение будет принято уже в этом деловом сезоне.

«Сейчас на предприятии прошли сокращения, там остались порядка 100 человек, которые сейчас технические функции поддержки выполняют», — рассказал чиновник.

При этом Свинин вновь подчеркнул, что считает ситуацию на заводе победой. Вице-премьер отметил, что интерес к заводу большой, поэтому он не видит никаких проблем, чтобы завод развивался при любом сценарии.