Глава банды «Семья» Гагиев ежемесячно платил по 1,2 млн евро в Следком и Минпромторг — СМИ

Экстрадированный в июне 2018 года в Россию Аслан Гагиев, обвиняемый в создании группировки, которая совершила около 60 убийств, платил ежемесячно 1,2 млн евро в Следственный комитет и Министерство промышленности.



Как пишет «Новая газета» после беседы с самим Гагиевым, его банда «Семья» существовала в том числе за счет средств государственной «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК).

Отмечается, что ФЛК занималась развитием гражданского авиастроения в России и получала «миллиарды рублей» из федерального бюджета. С помощью этой компании Гагиев ежемесячно платил 1,2 млн евро «в Следственный комитет, Бастрыкину».

По словам Гагиева, он также платил еще 1,2 млн евро в месяц в министерство промышленности.

Напомним, Гагиев обвиняется в причастности к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов.