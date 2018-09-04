Суд приостановил деятельность «ПО Меркурий», на котором в мае произошел пожар

Фото: Марат Гайфуллин

Московский районный суд 3 сентября принял решение о приостановке деятельности ООО «ПО Меркурий» на 90 суток.

Отмечается, что Ростехнадзор по РТ провел проверку производственной площадки и выявлен ряд нарушений требований промышленной безопасности, передает пресс-служба суда.

В мае на этой площадке промзоны в Московском районе произошел пожар. Он не прошел бесследно для жителей ближайшего жилмассива. Один ребенок попал в больницу с отравлением. Матери пострадавшего суд назначил компенсацию в 10 тыс. рублей. Подробности — в материале «Реального времени».