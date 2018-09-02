В Канаде создали гибкий планшет в виде свитка MagicScroll

Исследователи из Канады создали новое мобильное устройство в форме цилиндра с гибким сенсорным дисплеем MagicScroll.

MagicScroll поулчил гибкий дисплей диагональю 7,5 дюйма с разрешающей способностью 2K. Основной корпус печатается при помощи 3D-принтера. Аппаратная часть размещается внутри цилиндра. Устройство можно применяться в качестве смартфона, когда дисплей свернут в пластиковый корпус.

Создатели заявили, что их вдохновили старые свитки. Целью они поставили создание устройства, которое было бы меньше обычных, сообщают «Актуальные новости».

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