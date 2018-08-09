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Антимонопольщики одобрили покупку «М.Видео» российских магазинов MediaMarkt

18:20, 09.08.2018
Антимонопольщики одобрили покупку «М.Видео» российских магазинов MediaMarkt
Фото: wikimedia.org / Frank Vincentz

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по покупке «М.Видео» российских магазинов MediaMarkt в РФ.

«Сделка одобрена и не приведет к ограничению конкуренции на рынке», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что владеющая сетями магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» группа «Сафмар» Михаила Гуцериева договорилась о покупке российских магазинов MediaMarkt у немецкой компании Ceconomy. Сделка будет закрыта в III квартале 2018 года.

Напомним, немецкая сеть электроники MediaMarkt уходит из России через 11 лет после открытия здесь первого гипермаркета. Подробнее — в материале«Реального времени».

БизнесРозничная торговля
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