В Казани вынесли приговор подполковнику УФСИН по РТ

Условными сроками наказал сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани начальника районной уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по РТ Дамиса Валеева и его подчиненного — инспектора УИИ Фаниля Сабирзянова. Оба обвинялись в покушении на получение взятки 150 тысяч рублей, а Сабирзянов еще и в попытке отремонтировать авто своей жены за счет освобожденного по УДО, однако суд счел — взяток не было, и квалифицировал действия сотрудников ФСИН как злоупотребления полномочиями.

В прениях гособвинение просило о наказании в шесть лет колонии, однако сегодня из суда подсудимые ушли самостоятельно.

Подполковник Валеев получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Сабирзянов — 2 годами условно с таким же испытательным сроком.

В последнем слове экс-начальник районной уголовно-исполнительной инспекции, ранее не признававший вину, назвал свой поступок ошибкой и заявил, что денег с осужденного не требовал, лишь хотел получить гуманитарную помощь учреждению. Ранее он заявлял — эти средства должны были пойти на оргтехнику и бумагу.

Напомним, по версии Следкома, с освобожденного условно-досрочно казанца в УИИ Ново-Савиновского района требовали деньги и оплату ремонта иномарки Сабирзяновых «за попустительство в возможном нарушении порядка условно-досрочного освобождения», угрожая в противном случае вернуть его за решетку.

Передача денег состоялась 29 января 2019 года — для подстраховки сотрудники УФСИН попросили получить их директора ближайшего к инспекции магазина. В тот же день оба были задержаны и водворены под домашний арест.

Отметим, что ранее Дамис Валеев работал в центральном аппарате УФСИН по РТ, временно исполняя обязанности начальника отделения СИЗО и тюрем. Официальный документ об этом опубликован на сайте ведомства, правда, в пресс-службе уверяют — данные недостоверны.

Напомним, сегодня стали известны подробности дела двух других сотрудников ФСИН, подозреваемых в избиении осужденных.