В Самарской области вернут изучение астрономии в 95% школ

Новый предмет «Астрономия» будет введен в учебную программу в 95% школ Самарской области. Об этом заявил министр образования и науки региона Владимир Пылев.

Ранее проблемой внедрения астрономии была нехватка педагогов. На данный момент все кадровые вопросы решены. По словам Пылева, подготовка специалистов велась в течение года. Добавим, что в прошлом году предмет появился в 40% школ области, пишет «Комсомольская правда — Самара».

Напомним, с 1 сентября 2017 года в российские школы вернулся предмет «Астрономия». Программа годового курса составляет 35 часов.