В двух военных округах России началась масштабная проверка боеготовности войск

Внезапная проверка боеготовности началась в частях Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Решение о проверке принял президент РФ Владимир Путин.



Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, проверка продлится пять дней, с 20 по 25 августа, передает «РИА Новости».

Глава Минобороны поручил замминистра Александру Фомину проинформировать о внезапной проверке военных атташе иностранных государств.

Учения проводятся в преддверии масштабных маневров «Восток-2018». Они пройдут на территории Сибири и Дальнего Востока в августе — сентябре. В них примут участие военные Китая и Монголии.

Напомним, что в феврале этого года в Москве прошла внезапная проверка боеготовности Воздушно-космических сил РФ.