IoT World Summit Russia соберет более 120 экспертов из 25 стран

1—2 октября в Казани состоится Всемирный цифровой саммит по технологии интернета вещей (IoT World Summit Russia), на котором встретятся мировые лидеры в области практического применения новейших цифровых технологий из России, США, Европы и Азии и будут представлены передовые решения в области IoT и IIoT, М2М коммуникаций, аналитики больших данных, искусственного интеллекта, машинного и глубинного обучения, кибербезопасности и блокчейна.

Более 120 международных экспертов представят опыт внедрения самых передовых технологий для Индустрии 4.0, цифровых корпораций, умного города и энергетики. Участники рассмотрят более 125 практических кейсов и обсудят актуальные вопросы повышения эффективности предприятий благодаря применению технологий IoT.

Саммит соберет более 1 000 делегатов из 25 стран. Свое участие в саммите уже подтвердили крупнейшие международные и российский компании — Procter & Gamble, Petronas, INsports Europe, India Glycols, Southern Water, Улан-Удэнский авиационный завод, ГК «ИНФОПРО», МОЭК, X5 Retail Group, «Росатом», «Агросила Холдинг» «Евросибэнерго», «Сибур Холдинг», «Северсталь Менеджмент», КАМАЗ, «Вертолеты России», НЛМК, Сбербанк, Банк ВТБ, Raiffeisenbank, «Домодедово Ай-Ти Сервисиз», «Выборгский судостроительный завод», Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля, Норильско-Таймырская энергетическая компания, «Энергомаш имени В.П. Глушко», Балтийский балкерный терминал, НАНОЛЕК, «Пермские моторы», ГК «Юнитайл», Раменский приборостроительный завод, РАВ «Агро-Про», «Интерсвязь», «БЕТАР ПКФ», «Миррико менеджмент».

Большое внимание на Саммите уделяется умным решениям для инновационных городов. О своем опыте по внедрению новых технологий в управлении городом и эволюции умного городского мышления расскажут мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, мэр Альметьевска Айрат Хайруллин, директор по цифровой стратегии города Гент (Бельгия) Карл-Филип Коэнеграхтс, генеральный директор Seoul Innovation, столичное правительство Сеула (Южная Корея) Ин Донг Чо и другие.

Также среди ключевых спикеров Саммита:

Амит Курекар, глобальный технологический директор Procter & Gamble (Индия) расскажет, с чего начинать запуск проектов индустрии 4.0;

Шаруль Рашид, главный инженер Petronas (Малайзия) представит рабочие модели цифровизации процессов добычи, переработки и транспортировки в нефтегазовом секторе;

Питер Джэксон, руководитель отдела данных Southern Water (Великобритания), научит, как повысить прибыль и операционную эффективность с помощью Big Data;

Пери Субраманья, менеджер по IoT, Monsanto Company (США) расскажет об использовании облачный технологий для IoT& IIoT в умном сельхозпроизводстве;

Уиллсон Дэн, соучредитель Сингапурского консорциума по производству, (Сингапур) расскажет об изменении промышленного ландшафта с приходом IIoT и стратегии Smart Manufacturing;

Оскар Перес-Кордова, управляющий директор INsports EuroLatam — Барселона и Мексика (Испания) презентует IoT для умных инфраструктурных объектов и клиентского сервиса в спортивной индустрии.

В этом году для участников Саммита подготовлена специальная возможность пройти однодневную программу обучения «IoT Leadership Programme» от ведущей лондонской бизнес-школы Cass Business School. Ведущий программы — профессор Джанвито Ланзолла, заведующий кафедрой менеджмента, профессор стратегии Cass Business School, основатель и директор Исследовательского центра цифрового лидерства Cass (DLRC) из Великобритании.

Для представителей IoT Startup экосистем, инвесторов и корпораций, готовых внедрять в свой бизнес высокотехнологичные проекты, в этом году создан специальный поток « Технологическое предпринимательство». На протяжении двух дней будут проводиться питч-сессии, мастер-классы и хакатон, а стартапы со всего мира получат возможность продемонстрировать свои фирменные разработки.

Аудитория IoT World Summit Russia: генеральные директора, директора по стратегическому развитию и инновациям, IT директора, директора по производству, директора по цифровизации, технические директора, руководители направлений IoT, цифровой трансформации и индустрии 4.0, руководители по аналитике данных, главные инженеры, начальники отделов информационной безопасности и прочих подразделений, принимающих участие в стратегическом и инновационном развитии компаний российских и международных компаний.

Организатором Саммита выступает международная исследовательская компания Redenex при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан, Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, Агентства инвестиционного развития, инновационного города Иннополис и ГАУ «Технопарк в сфере информационных технологий «ИТ-парк».

Партнерами Саммита выступают компании Gradient Kilby, Neoflex, Quarta, Aurora, Selectel и Moxa.



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