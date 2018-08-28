В результате прокурорской проверки массовой драки в Нижнекамске возбудили уголовное дело

Прокуратура Нижнекамска провела проверку из-за массовой драки в Нижнекамске. В результате было возбуждено уголовное дело из-за причинения легкого вреда здоровью.

Органы дознания Управления МВД России по Нижнекамскому району установили, что 11 августа во дворе дома №37 по ул. Корабельная произошла драка, с применением палок и кирпичей, между двумя группами людей, которые ранее были между собой не знакомы.

Всего в драке участвовали семь пьяных молодых людей. Причиной, по которой произошла драка, стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждаться не будет, так как никто из участников заявления не писал.