В результате прокурорской проверки массовой драки в Нижнекамске возбудили уголовное дело
Прокуратура Нижнекамска провела проверку из-за массовой драки в Нижнекамске. В результате было возбуждено уголовное дело из-за причинения легкого вреда здоровью.
Органы дознания Управления МВД России по Нижнекамскому району установили, что 11 августа во дворе дома №37 по ул. Корабельная произошла драка, с применением палок и кирпичей, между двумя группами людей, которые ранее были между собой не знакомы.
Всего в драке участвовали семь пьяных молодых людей. Причиной, по которой произошла драка, стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждаться не будет, так как никто из участников заявления не писал.Происшествия
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