«Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО на 68%

В I полугодии 2018 года «Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО на 68,2% — до 105,1 млрд рублей. Выручка компании от реализации относительно января—июня прошлого года выросла на 33,2% и составила 422,3 млрд рублей. При этом, как видно из консолидированного отчета компании, ее расходы по налогу на прибыль выросли в 1,6 раза — до 26,8 млрд рублей.

По сравнению с I полугодием 2017-го, более чем на 35% сократились доходы по банковским операциям («Татнефть» является собственником банковской группы «Зенит», куда входят четыре банка из разных регионов). По итогам шести месяцев этого года они составили 11,7 млрд рублей против 18,1 млрд годом ранее.