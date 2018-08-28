ФАС обяжет владельцев стратегических компаний сообщать о двойном гражданстве

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена обязать акционеров стратегических компаний, получивших второе гражданство, сообщать об этом. Сообщение о разработке таких изменений в федеральный закон «Об иностранных инвестициях» опубликовано на портале нормативных правовых актов.

ФАС отмечает, что нововведение устраняет правовую неопределенность: человек, контролирующий стратегическую компанию и получивший двойное гражданство, в понимании закона № 57-ФЗ становится иностранным инвестором, но не предоставляет соответствующего ходатайства или уведомления в ФАС.

Согласно законодательству, иностранный инвестор обязан подавать ходатайства о предварительном согласовании сделок с более чем 25% акций стратегической компании, а также согласовывать покупку более 50% акций стратегических предприятий.

Предполагается, что российский гражданин, контролирующий стратегическое предприятие, должен будет подать ходатайство в ФАС в течение трех месяцев со дня приобретения гражданства другой страны, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что десятки российских бизнесменов заплатили по 900 тыс. евро за гражданство Мальты. Среди них основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож.