Школы Татарстана массово отказываются принимать учеников в 10-е классы – Минобрнауки РТ

В Министерство образования и науки Татарстана поступает большое количество обращений от родителей по поводу отказа приема школьников в 10-й класс. Об этом сообщил глава министерства Рафис Бурганов.



«Замечу, что муниципальное управление образования, увлекаясь погоней за хорошими результатами, забывает, что для детей, не выбравших профиль, есть еще и универсальный учебный план. В этом году в министерство поступает большое количество обращений от родителей, в том числе и из Казани, по поводу отказа приема ребят в 10-й класс», — заявил Бурганов.

Министр особо отметил необходимость исполнения государственных гарантий реализации прав по изучению родных языков из числа языков народов России во всех общеобразовательных школах, передает корреспондент «Реального времени».

«Прошу взять данный вопрос под особый контроль», — добавил Бурганов.

Ранее сообщалось, что в Казани на развитие образования в 2018 году выделили 15 млрд рублей.