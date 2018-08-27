Самарские власти выставили на продажу самолет Ту-154М

Министерство имущественных отношений Самарской области выставило на продажу самолет Ту-154М.

Воздушное судно 2007 года выпуска изготовлено на заводе «Авиакор». Общая вместимость лайнера — 85 пассажиров. На борту находится четыре салона: VIP-салон рассчитан на 6 мест, салон первого класса — на 7 мест, салон повышенного комфорта — на 16 мест, салон экономического класса — на 56 мест.

На данный момент самолет не используется. Стоимость лота не называется. Два года назад самарские власти уже выставляли на продажу Ту-154М за 127 млн рублей.

Добавим, в ноябре 2008 года от эксплуатации Ту-154М отказалась S7 Airlines, в ноябре и декабре 2009 года авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот». Причина — экономическая неконкурентоспособность. С 2010 по 2014 годы крупнейшим в России гражданским пользователем этого типа самолета оставалась авиакомпания UTair — в ее парке был 21 Ту-154М. В 2018 году Ту-154М продолжает эксплуатироваться авиакомпанией «Алроса».

Напомним, ранее в Перми был выставлен на продажу советский пассажирский самолет Ту-134 без двигателей. Предполагается, что из самолета можно сделать кафе или музей.