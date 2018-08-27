Имущество «Технополис-Синергия» в Тукаевском районе продали на торгах за 7 миллионов рублей

Конкурсный управляющий обанкроченного ООО «Технополис-Синергия» сообщил о продаже имущества компании на торгах.

Промышленное оборудование компании, в том числе 10 резервуаров различного объема, трансформатор, топливораздаточные колонки и др. проданы за 1 млн рублей, следует из сообщения «Федресурса». Покупателем стало ООО «Петройл-Терминал». Кроме того, компания выкупила железнодорожный тупик и эстакаду предприятия за 6 млн рублей.

Ранее конкурсный управляющий ООО «Технополис-Синергия» выставил на продажу имущество компании, находящееся в залоге у ООО «Камэнергостройпром».