Имущество «Технополис-Синергия» в Тукаевском районе продали на торгах за 7 миллионов рублей
Конкурсный управляющий обанкроченного ООО «Технополис-Синергия» сообщил о продаже имущества компании на торгах.
Промышленное оборудование компании, в том числе 10 резервуаров различного объема, трансформатор, топливораздаточные колонки и др. проданы за 1 млн рублей, следует из сообщения «Федресурса». Покупателем стало ООО «Петройл-Терминал». Кроме того, компания выкупила железнодорожный тупик и эстакаду предприятия за 6 млн рублей.
Ранее конкурсный управляющий ООО «Технополис-Синергия» выставил на продажу имущество компании, находящееся в залоге у ООО «Камэнергостройпром».
Справка
ООО «Технополис-Синергия» (по данным ЕГРЮЛ) было зарегистрировано в 2011 году. Уставный капитал компании составлял 11 тыс. рублей. В стадии ликвидации ООО находится с апреля этого года.
Учредителями «Технополиса-Сенергия» стали Олег Кауров (доля в 1 тыс. рублей) и Эльмар Хакимов (доля в 10 тыс. рублей).
В числе прочего компания имела разрешение на оптовую торговлю топливом, производство нефтепродуктов, добычу сырой нефти и природного газа.
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