Нижегородский ТРЦ «Жар-птица» эвакуировали из-за бесхозной сумки

В Нижнем Новгороде сегодня эвакуировали торгово-развлекательный центра «Жар-Птица».

Из здания вывели весь персонал, покупателей и посетителей ресторанов, расположенных в ТРЦ, передает «Открытый Нижний».

Сначала посетители посчитали тревогу учебной, однако позднее стало известно, что была найдена бесхозная сумка, которую сочли подозрительной.

Отмечается, что в одном из залов кинотеатра пожарный выход был заблокирован.

Ранее накануне в Уфе прошла экстренная эвакуация посетителей одного из гипермаркетов. Тревога поднялась из-за сработавшей противопожарной сигнализации.