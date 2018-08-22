Субсидирование региональных авиамаршрутов могут продлить до 2024 года

Программу субсидирования авиаперевозок могут продлить до 2024 года. Программа оценивается как проект жизнеобеспечения, на его реализацию понадобится 75,29 млрд рублей.

Речь идет о продлении программы субсидирования региональных маршрутов, передает ТАСС со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств.

Отмечается, что общий объем финансирования объектов инфраструктуры федерального значения на период с 2019 по 2024 год, включенных в проект комплексного плана, составляет 6,8 трлн рублей. При этом 3,1 трлн рублей будет профинансировано за счет средств федерального бюджета (выделение 1,2 трлн рублей уже предусмотрено федеральным бюджетом).

Ранее сообщалось, что Татарстан не вошел в список субсидируемых туристических маршрутов.