Директор в Ульяновске объявила голодовку из-за недопуска школы к учебному году

Директор школы №72 Ульяновска Людмила Шишкина объявила голодовку, протестуя против действий чиновников городского управления образования, не принявших ее школу по итогам проверки подготовки учреждения к новому учебному году.



Об отказе признать готовность школы на аппаратном совещании губернатора в понедельник сообщила региональный министр образования Наталья Семенова, сообщает ТАСС. По словам министра, «в школе нет ограждений, на территории работают арендаторы, в классах планируют размещать по 30 человек».

Шишкина считает, что действия чиновников объясняются «исключительно политическими мотивами», так как «ограждения есть, хотя и не везде новые». Политическими мотивами она считает «недовольство чиновников горадминистрации» тем, что она является членом КПРФ и стала кандидатом в депутаты регионального заксобрания от этой партии.

Голодовку директор намерена продолжать,

Пока школу не признают готовой, директор намерена продолжать голодовку, все время оставаясь на рабочем месте.