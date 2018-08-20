Директор в Ульяновске объявила голодовку из-за недопуска школы к учебному году
Директор школы №72 Ульяновска Людмила Шишкина объявила голодовку, протестуя против действий чиновников городского управления образования, не принявших ее школу по итогам проверки подготовки учреждения к новому учебному году.
Об отказе признать готовность школы на аппаратном совещании губернатора в понедельник сообщила региональный министр образования Наталья Семенова, сообщает ТАСС. По словам министра, «в школе нет ограждений, на территории работают арендаторы, в классах планируют размещать по 30 человек».
Шишкина считает, что действия чиновников объясняются «исключительно политическими мотивами», так как «ограждения есть, хотя и не везде новые». Политическими мотивами она считает «недовольство чиновников горадминистрации» тем, что она является членом КПРФ и стала кандидатом в депутаты регионального заксобрания от этой партии.
Голодовку директор намерена продолжать,
Пока школу не признают готовой, директор намерена продолжать голодовку, все время оставаясь на рабочем месте.ОбществоВласть
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