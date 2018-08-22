БИМ-радио организовало культурно-искусствоведческий лекторий

Этим летом в Казани начал работать культурно-искусствоведческий лекторий БИМ-радио. Это адаптированные для широкой аудитории лекции по истории моды, кинематографа, живописи, архитектуры, музыкальной эстрады, парфюмерии, культуре и кухням народов мира. В сентябре по каждому направлению стартуют трех-четырехмесячные курсы, в настоящее время идет набор групп. По четвергам в лектории проходят ознакомительные лекции.

Курсы рассчитаны на быстрое системное освоение дисциплин в целях расширения культурного кругозора. Слушатели получат представление об основных этапах развития изобразительного искусства и научатся понимать произведения различных эпох, стилей и направлений. Лекции адресованы самой широкой аудитории независимо от возраста, рода занятий и художественных предпочтений — интересные для себя курсы найдут любители и классики, и авангарда.

Свои мероприятия лекторий БИМ-радио проводит в арт-пространстве «bалкон» по адресу ул.Пушкина, д. 52, 1 под., 3 эт., вход со стороны ул. Горького. Темы ближайших лекций: «Артхаусное кино Голливуда 1980—2000-х»(12+), «Мода 1980-х: торжество индивидуализма и грезы о «красивой жизни» яппи»(12+), «Норман Фостер»(12+), «Пауль Клее»(12+). Узнать расписание летнего лектория и следить за новостями проекта можно в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram по хештегу #лекторийбимрадио.

Лекции читают казанские искусствоведы и культурологи: киновед, программный директор Международного молодежного кинофестиваля KZN Адиля Хайбуллина; доцент КФУ, преподаватель мировой и русской художественной культуры Антон Афанасьев; художник театра, кино и анимации, искусствовед, член Союза художников РФ Елена Ермолина; искусствовед и культуролог, член Союза художников РТ Марина Ахметова; стилист и имидж-консультант Надежда Бахтина и др. Материал излагается простым и понятным даже для неподготовленной аудитории языком, с использованием мультимедиа-технологий.

— Цель этого проекта — развитие человеческого капитала через приобщение слушателей к шедеврам мирового искусства и культуры, — комментирует генеральный директор БИМ-радио Илона Зинатова. — Однако наш лекторий — отнюдь не занудные лекции «для ботаников», а скорее вид интеллектуального развлечения, альтернатива походу в театр или кино, на выставку или в музей. Они могут быть интересны как тем, для кого культурная эрудиция — конкурентное преимущество в бизнесе (это рекламисты, PR-специалисты, журналисты и т. п.), так и тем, кто хотел бы разбираться в этих областях исключительно «для себя». Наши лекции не только помогут сформировать и углубить знания в классическом и современном искусстве, но также послужат источником вдохновения, дадут творческий импульс в работе и частной жизни, — уверена руководитель радиостанции.



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