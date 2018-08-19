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МЧС предупредило о тумане, грозе и сильном ветре 20 августа

12:58, 19.08.2018
МЧС предупредило о тумане, грозе и сильном ветре 20 августа
Фото: pxhere.com

МЧС РТ предупредило об ухудшении погодных условий в республике завтра, 20 августа.

По данным УГМС, в Татарстане ожидаются: туман, днем и вечером гроза с кратковременным усилением ветра до 18 м/с.

Напомним, сегодня, 19 августа, в РТ ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +18°С до +23°С

Происшествия Татарстан
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