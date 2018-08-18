Сын бывшего депутата Госдумы Шингаркина покончил с собой

Бывший депутат Государственной думы Максим Шингаркин сообщил, что его сын Роман покончил с собой.



«Я не могу говорить. Это правда. Я не могу говорить», — заявил Шингаркин «РИА Новости».

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, вместе с Романом Шингаркиным в подмосковном городе Железнодорожный погибла его подруга.

В пресс-службе подмосковного главка МВД агентству подтвердили факт случившегося.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.