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Сын бывшего депутата Госдумы Шингаркина покончил с собой

17:59, 18.08.2018

Бывший депутат Государственной думы Максим Шингаркин сообщил, что его сын Роман покончил с собой.

«Я не могу говорить. Это правда. Я не могу говорить», — заявил Шингаркин «РИА Новости».

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, вместе с Романом Шингаркиным в подмосковном городе Железнодорожный погибла его подруга.

В пресс-службе подмосковного главка МВД агентству подтвердили факт случившегося.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.

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