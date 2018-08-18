Средняя зарплата в Башкирии превысила 25 тысяч рублей

Средняя зарплата в Башкирии составляет 25127 рублей. Данные приводятся за первое полугодие 2018 года.

По информации Башстата, доходы жителей республики с небольшими спадами растут. В апреле средняя зарплата равнялась 25381 рублю, в мае эта цифра уменьшилась до 24701 рубля, в июне произошло увеличение показателя до 27090 рублей.

Специалисты подсчитали, что средний доход позволяет оплатить 601 литр бензина и совершить более 1200 поездок на автобусе.

Напомним, средняя зарплата в Пермском крае составляет 37 тысяч рублей.