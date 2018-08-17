В работе Facebook произошел сбой по всему миру

В работе социальной сети Facebook по всему миру наблюдаются сбои. На это указывают данные сайта Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов.

Сбои в работе соцсети начались около 18.30 мск. О проблемах заявили пользователи Facebook в европейских странах, в том числе Франция, Германия, Италия, Великобритания и Испания. Проблемы также зафиксировали жители США, Мексики, Бразилии, Австралии, Индии, Японии.

Больше всего пользователи (45%) жалуются на невозможность подключения к социальной сети, еще 31% не может войти в свои аккаунты, у 23% не работает приложение.



Напомним, что один из последних масштабных сбоев в работе Facebook произошел в мае этого года.