Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram
Пользователи Facebook столкнулись со сбоями в работе соцсети.
Как сообщается на портале Downdetector, технические неполадки наблюдаются в России и странах Северной Европы. 52% столкнулись с полным сбоем работы Facebook, 32% — с проблемами со входом в соцсеть. Еще 15% испытывают трудности с загрузкой изображений.
Кроме того, о сбоях сообщили и пользователи Instagram. Они жалуются на невозможность зайти на сайт и обновить приложение.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что проблемы Viber не связаны с действиями ведомства. До этого в мессенджере сообщили о блокировке доступа к ряду используемых им серверов и о проблемах с подключением у части российских пользователей.ТехнологииIT
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