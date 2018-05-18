Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

Пользователи Facebook столкнулись со сбоями в работе соцсети.

Как сообщается на портале Downdetector, технические неполадки наблюдаются в России и странах Северной Европы. 52% столкнулись с полным сбоем работы Facebook, 32% — с проблемами со входом в соцсеть. Еще 15% испытывают трудности с загрузкой изображений.

Кроме того, о сбоях сообщили и пользователи Instagram. Они жалуются на невозможность зайти на сайт и обновить приложение.



Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что проблемы Viber не связаны с действиями ведомства. До этого в мессенджере сообщили о блокировке доступа к ряду используемых им серверов и о проблемах с подключением у части российских пользователей.