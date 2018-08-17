В Татарстане почтальон присвоил 1,5 млн рублей и спрятал в туалете

35-летний сотрудник «Почты России» получил условный срок за присвоение 1,5 млн рублей.

На Зеленодольском почтамте он работал почтальоном участка обработки и перевозки корреспонденции.

Судом установлено, что в начале мая 2018 года, находясь на маршруте в служебном автомобиле, почтальон решил похитить вверенные ему средства. По прибытии в отделение почтовой связи, он при выгрузке почты из служебной машины, незаметно от двух коллег забрал страховой мешок, в котором был 1 млн 504 тысячи рублей, и спрятал его в помещении туалета почтового отделения. А на следующий день вынес и зарыл в лесу.

А вот дальше почтальон пересчитал похищенные деньги и очень удивился, поскольку рассчитывал на куда меньшую сумму. Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ, мужчина сам заявил о своем преступлении в правоохранительные органы.

Приговором суда ему назначено 3,5 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Сегодня же стало известно — обвиняемая в серии хищений средств и продуктов из Лаишевской школы-интерната для слепых детей признала вину.