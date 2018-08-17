Банк «Зенит» предъявил требования «Галерее вин» на сумму около 2,4 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Фирма «Галерея вин» сообщил о получении требований кредиторов.

Так, банк «Зенит» потребовал включить себя в реестр кредиторов компании. Сумма долга составила почти 2,4 млн рублей. Данные опубликованы на сайте единого реестра банкротств.

Кроме того, казанский филиал «Газпрома» прислал требования на 5 тыс. рублей и еще 15 тыс. рублей — АНО «Центр содействия обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Напомним, арендатор компании «Галерея вин» рассказал, что накануне у магазина сняли и спилили часть решеток, ограждавших территорию винного бутика.