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Банк «Зенит» предъявил требования «Галерее вин» на сумму около 2,4 млн рублей

11:57, 17.08.2018
Банк «Зенит» предъявил требования «Галерее вин» на сумму около 2,4 млн рублей
Фото: pixabay.com

Конкурсный управляющий ООО «Фирма «Галерея вин» сообщил о получении требований кредиторов.

Так, банк «Зенит» потребовал включить себя в реестр кредиторов компании. Сумма долга составила почти 2,4 млн рублей. Данные опубликованы на сайте единого реестра банкротств.

Кроме того, казанский филиал «Газпрома» прислал требования на 5 тыс. рублей и еще 15 тыс. рублей — АНО «Центр содействия обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Напомним, арендатор компании «Галерея вин» рассказал, что накануне у магазина сняли и спилили часть решеток, ограждавших территорию винного бутика.

ПроисшествияБизнес Татарстан
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