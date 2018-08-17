В РФ предложили создать госорган, занимающийся производительностью труда

В России предложили создать государственный орган, ответственный за повышение производительности труда на предприятиях страны.

Как передает RT, это предложение наряду с другими вошло в программу «Опоры России», которая направлена в Минэкономразвития.

Авторы программы предлагают установить плановый среднегодовой рост производительности труда в России не менее 8% в год, что, по их мнению, должно обеспечить ежегодный рост ВВП страны минимум на 3—5%.

Среди других мер для повышения ВВП предлагается установить рост производительности труда как один из основных критериев оценки эффективности российских губернаторов и т. д.

Ранее во Всемирном банке сообщили, что Россия поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге экономик по объему ВВП за 2017 год. За год он увеличился до $1,58 трлн. Первое место в списке занимают США ($19,4 трлн), далее идут Китай ($12,2 трлн) и Япония ($4,8 трлн).