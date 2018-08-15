Гус Хиддинк присоединился в акции спасения «Анжи»

Бывший главный тренер сборной России и «Анжи» Гус Хиддинк выразил поддержку махачкалинскому клубу, испытывающему финансовые трудности, сообщает Sport24.ru.



Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год и руководил «Анжи» с февраля 2012-го по июль 2013-го.



«Однажды я с огромным удовольствием работал в «Анжи», и мы достигли определенных успехов. Сейчас меня попросили сделать небольшой вклад в дело «Анжи».

Я слышал, что клуб испытывает некоторые трудности, и я надеюсь, что вы найдете силы, энергию и ресурсы, чтобы пережить эти проблемы. И я уверен, что вы справитесь, потому что вы полны решимости», — сказал в своем обращении Хиддинк.