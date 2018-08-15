Цены на авиабилеты за границу выросли на 6—8% из-за валютных колебаний

Рублевые цены на авиабилеты по международным направлениям с 15 августа выросли на 8% при расчете тарифов в долларах и на 6% — при расчете тарифов в евро. Об этом сообщил глава холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.



Если на прошлой неделе, например, авиабилет стоил 1 тыс. евро, что в рублях составляло 73,5 тыс. рублей, то с 15 августа такой билет в рублях будет стоить 78 тыс. рублей, передает RNS.

Отмечается, что в соответствии с резолюцией IATA внутренний курс систем бронирования авиабилетов (GDS) обновляется по средам на основании курсов ЦБ по результатам торгов в понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону.

Ранее Минтранс России спрогнозировал рост стоимости авиатоплива к концу года на 30%.