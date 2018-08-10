Красный Крест после аудита приостановил сотрудничество с головным офисом в России

Международный комитет Красного Креста приостановил работу с головным офисом Российского Красного Креста (РКК) и будет взаимодействовать напрямую с региональными отделениями.

Это произошло после аудита, проведенного в организации, передает Znak.com со ссылкой на источник в правлении РКК.

«По итогам аудита прямое взаимодействие между головными офисами РКК и МКК было прекращено, в том числе прекращено финансирование аппарата РКК. Насколько я знаю, аппарат РКК не смог предоставить отчет по движению средств на специальном банковском счете, откуда поступали деньги от Международного комитета Красного Креста. Аудитор просил выписку, на что, по соглашению между МККК и РКК, имел право. Но ее ему так и не предоставили», — пояснил источник.

При этом работа международной организации напрямую с региональными отделениями РКК продолжается.