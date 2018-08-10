Сильвестр Игбун: «Я верю, что мы сможем одолеть «Прогрес» на выезде»

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун прокомментировал победу над люксембургским «Прогресом» (2:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Это позитивный результат, мы им удовлетворены. Конечно, нас расстроил пропущенный гол от гостей. Я верю, что мы сможем одолеть «Прогрес» на выезде.



Домашняя победа над «Прогресом» придала уверенности. Отправимся в Нидеркорн с настроем победить. Как далеко можем пройти в Лиге Европы? Максимально далеко. «Уфа» может пробиться в групповой турнир», — цитирует Игбуна ToDay News Ufa.



В первом домашнем матче Игбун забил первый гол и сделал голевую передачу.

