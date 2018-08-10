Матч «Уфа» — «Глазго Рейнджерс» стал еще ближе к реальности

Накануне прошли первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА. «Уфа» с трудом одолела «Прогрес Нидеркорн» из Люксембурга — 2:1.

Соперники этой пары в следующем раунде, шотландский «Глазго Рейнджерс» и словенский «Марибор», также провели свой поединок в Глазго. В нем победили «рейнджеры» со счетом 3:1.

Альфредо Морелос открыл счет уже на 6-й минуте, гости отыгрались на 40-й минуте. Во втором тайме шотландцы забили два гола, с пенальти Джеймс Тавернье и с игры Лассана Кулибали, и обеспечили себе неплохой задел перед ответным поединком.

«Уфа» сыграет в Люксембурге ответную встречу и «Глазго» в Словении 16 августа.