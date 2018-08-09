В России не будут пускать на работу больных гриппом и ОРВИ сотрудников

Руководителям организаций рекомендуют не пускать на работу сотрудников с признаками ОРВИ и гриппа. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.



Кроме того, в документе говорится, что необходимо обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания, пишет ТАСС. Роспотребнадзор также посоветовал организовать иммунизацию сотрудников.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день при жаре.