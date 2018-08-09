В Самарской области задержали двух полицейских за взятки

Сотрудники ФСБ задержали двух полицейских в Самарской области.

По информации источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, арест проходил по двум разным делам. Так, в Самаре был пойман с поличным при передаче 200 тысяч рублей заместитель начальника отдела полиции №7. По предварительной версии, он вымогал у местного жителя деньги за помощь в решении вопроса.

В Тольятти в тот же день задержали старшего оперативника городского управления МВД. Он подозревается в получении 300 тысяч рублей за возврат изъятой полицией финансовой документации по двум фирмам.

В обоих случаях в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Напомним, вчера в Самаре также задержали полицейского. Его обвиняют во взятке в 600 тысяч рублей.