Профессор КФУ сообщил, что Казань покидает холодный фронт, в последующие дни ожидается потепление

Холодный фронт покидает Казань, в столице снова будет тепло и ясно. Об этом сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

По данным метеостанции университета, сегодня в столице Татарстана температура воздуха днем прогреется до 19 градусов.

«Ночью столбики термометров поднимутся до отметки 11 градусов. Однако в последующие дни ожидается потепление. Столица находится в передней части антициклона, осадки маловероятны», — приводит слова профессора пресс-служба КФУ.

Ранее Переведенцев рассказал, что в августе в Казани погодных катаклизмов не ожидается.