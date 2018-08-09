ФК «Уфа» снова сыграет в форме красного цвета

Определилась игровая форма команд «Уфы» и «Прогрес Нидеркорн», в которой они сегодня выйдут на поле стадиона «Нефтяник» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Уфимцы сыграют в красной форме (вратарь — в салатовой), футболисты из Люксембурга выйдут в форме черного цвета (вратарь — в синей).

«Уфа» в этой форме, являющейся основной в текущем сезоне, пока еще не проигрывала в четырех матчах (против «Локомотива» — 0:0 и «Анжи» — 3:0 в рамках российской Премьер-лиги и дважды против словенского «Домжале» в Лиге Европы — 0:0 и 1:1).



Напомним, матч начнется в 17.00 мск.

