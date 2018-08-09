В Башкирии молния убила жителя деревни Атарша

В Белокатайском районе Башкирии от удара молнии погиб человек. Гроза застала его на покосе.

«Находившийся вместе с ним на покосе житель деревни Верхнеутяшево находится в больнице», — сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Ведомство призвало население в связи с участившимися в августе штормовыми предупреждениями соблюдать меры безопасности, в частности, при грозе с молнией избегать открытой местности и воды, не разговаривать по телефону.

Напомним, что летом 2015 года в Татарстане при схожих обстоятельствах погиб директор рекламного агентства «Барс-Медиа» Фаниль Сафиуллин.