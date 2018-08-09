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Казанский суд утвердил мировую по драке со стрельбой, не вынося второй приговор сыну судьи

12:15, 09.08.2018
Казанский суд утвердил мировую по драке со стрельбой, не вынося второй приговор сыну судьи
Фото: Реальное время

Ново-Савиновский райсуд Казани прекратил производство по новому уголовному делу Сергея Мельникова, сына арбитражной судьи. Уже осужденный за пьяный таран со смертельным исходом и его подельники избежали наказания за избиение соседа Мельникова в подъезде.

Почему потерпевший согласился на мировую и почему защита считает первый приговор сыну судьи незаконным — в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбщество Татарстан
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